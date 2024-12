W koncercie wzięli udział m.in. Alicja Majewska (autorka utworu "Być kobietą"), Urszula Dudziak (wykonawczyni hitu "Papaya"), Andrzej Rybiński z zespołu 2 plus 1, laureat Bursztynowego Słowika Oscar Cyms, duet Zuta i Mery Spolsky , która w nadchodzącej edycji programu tanecznego "You Can Dance" zasiądzie na fotelu jurora.

Czy widzom spodobało się to, co usłyszeli podczas koncertu? Jednym tak, drugim... nie do końca. Przedsylwestrowemu koncertowi TVN dostało się m.in. za słabe udźwiękowienie, pozostawiające wiele do życzenia covery, a nawet ubrania, które mieli na sobie artyści (oberwało się zwłaszcza Bovskiej).