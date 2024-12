Fot. Regency Enterprises / New Regency Pictures /Collection Christoph (kadr z filmu "Pan i pani Smith")

Jako pierwszy informację o ugodzie podał magazyn "People". Później James Simon, adwokat Angeliny Jolie, potwierdził w rozmowie z Associated Press , że para doszła do porozumienia w sprawie rozwodu (ten oficjalnie oboje uzyskali w 2019 roku).

– To tylko jeden etap długiego, trwającego od ośmiu lat procesu. Szczerze mówiąc, Angelina jest wyczerpana, ale czuje ulgę, że ten etap został zakończony – dodał adwokat. Przypomnijmy, że para latami walczyła w sądzie nie tylko o majątek, ale również o opiekę nad dziećmi.

Angelina Jolie i Brat Pitt walczyli osiem lat. To koniec małżeństwa Brangeliny

Para była ze sobą od 2005 roku, jednak dopiero w 2014 roku oficjalnie powiedziała sobie "tak". Już dwa lata później Jolie złożyła pozew rozwodowy, w którym powoływała się na "różnice nie do pogodzenia". Stało się to po locie z Europy podczas którego – jak twierdzi aktorka – Pitt miał być agresywny wobec niej i ich dzieci .

Portal "Page Six" pozyskał dokumenty sądowe, w których zawarty został – sporządzany przez Jolie – szczegółowy opis incydentu.

"Kiedy jedno z dzieci stanęło w obronie Jolie, Pitt rzucił się na własne dziecko, a Jolie złapała go od tyłu, aby go powstrzymać. Wtedy Pitt popchnął ją, raniąc jej plecy i łokieć. Dzieci odważnie próbowały się nawzajem chronić. Zanim awantura się skończyła, Pitt dusił jedno z nich, a drugie uderzył w twarz. Błagały go, aby przestał. Wszystkie były przerażone" – cytował portal, a Jolie pokazała zdjęcia siniaków.