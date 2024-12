Karkonosze to jedne z piękniejszych, ale i łatwiejszych technicznie gór w Polsce. Dodatkowo w ich pobliżu są aż dwa dobrze rozwinięte miasta – Karpacz i Szklarska Poręba. To wszystko sprawia, że na brak turystów raczej się tam nie narzeka. Jednak część z nich w ostatnim czasie do domów i pensjonatów wróciła z mandatami.