Podróże z PKP Intercity są bardzo popularne. W ostatnich latach narodowy przewoźnik pobił niejeden rekord liczby obsłużonych pasażerów. Jednak wraz ze wzrostem poziomu usług, ceny poszły drastycznie w górę. Zaczęło dochodzić nawet do paradoksu, ponieważ czasami samolotem do Krakowa z Warszawy dostaniemy się taniej niż pociągiem.

LOT zwiększy liczbę lotów na trasie Warszawa-Kraków. To konkurencja dla PKP Intercity

LOT czy PKP Intercity? Ceny są bardzo podobne

Jeżeli w podróż do Krakowa wybierzemy się pociągiem Inter City, bilet z wyprzedzeniem kupimy za ok. 70-90 zł. Podróż potrwa jednak od 3,5 do 4 godzin. To i tak nie dużo biorąc pod uwagę, że do przejechania będzie połowa kraju, niemniej podróż samolotem trwa zaledwie 55 minut.

Znacznie szybciej pociągiem z Warszawy do Krakowa dostaniemy się, wybierając pociągi Pendolino. Tu jednak cena za przejazd w jedną stronę wyniesie ok. 170 zł (przy zakupie z ok. 3-tygodniowym wyprzedzeniem). W przypadku podróży z LOT ceny także zaczynają się od ok. 170 zł. I nawet biorąc pod uwagę, że na lotnisku trzeba być z odpowiednim wyprzedzeniem, to nadal jest to konkurencyjna oferta. Zwłaszcza, że LOT często ma atrakcyjne promocje na swoje połączenia, a bilet można wtedy kupić kilkadziesiąt złotych taniej.