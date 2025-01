Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Polacy kochają wypoczywać na wakacjach all inclusive. Pozwalają one przede wszystkim na pełną kontrolę nad budżetem. Gwarantują też kilka dni bez żadnych zmartwień i obowiązków. Jednak za taki urlop trzeba będzie zapłacić w tym roku więcej.

All inclusive w 2025 roku chętnie spędzimy w Turcji, ale widać też nowy trend na zagraniczne wyjazdy Fot. AA/ABACA/Abaca/East News

O tym, jak mogą wyglądać wyjazdy na tegoroczne all inclusive w rozmowie z Money.pl opowiedział Maciej Nykiel, prezes biura podróży Nekera. Przyznał on, że w tym sezonie znów bardzo popularna będzie m.in. Turcja, ale o przystępne ceny może być trudniej.

All inclusive w Turcji i nie tylko w górę. Biura podróży podniosły ceny

Na początku roku wiele osób zaczyna myśleć o tym, gdzie spędzi wakacje. W biurach podróży, dzięki trwającej od kilku miesięcy przedsprzedaży, widać wyraźnie pierwsze trendy. Jak przyznał Nykiel, na wakacje Polacy będą bardzo chętnie wyjeżdżać do Turcji, Egiptu, czy Tunezji.

Pod względem egzotycznych wakacji na dalekich trasach bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się Tajlandia. Tylko Nekera lata aż do sześciu miejsc w tym kraju w Azji Południowo-Wschodniej. Innym obleganym kierunkiem, m.in. za sprawą bezpośrednich lotów na pokładzie PLL LOT z Warszawy i Wrocławia, jest Korea Południowa.

Niestety, turyści którzy planują w tym roku wyjazd na all inclusive, muszą przygotować się na większe wydatki. – Koszty idą w górę, bilety lotnicze są droższe – choć nie ze względu na ceny paliwa czy kursy walut. Napędza to ogólny wzrost cen. Prąd jest droższy, żywność jest droższa, wynagrodzenia poszły w górę. I to znajduje odzwierciedlenie w turystyce – droższe są bilety lotnicze i hotele. Grecja, Bułgaria, Hiszpania, Turcja – wszyscy podnieśli ceny – przyznał Marcin Nykiel.

Już niekoniecznie all inclusive w Turcji. Nowy trend wśród Polaków

Podczas wywiadu prezes Nekery podkreślił także, że wśród Polaków widoczny jest także jeszcze jeden trend. Coraz częściej nie zależy nam na all inclusive w wielkich kurortach z aquaparkami dla dzieci. Zamiast tego częściej wybieramy oryginalne i niewielkie hotele butikowe, położone w zabytkowych centrach miast.

– Na razie to w naszym biznesie jednocyfrowy udział, ale wyraźnie zarysowany. Ta grupa klientów dalej chce komfortu, a wręcz luksusu, jednak w hotelach butikowych – przekazał Nykiel.

Wiele wskazuje zatem na to, że tegoroczny sezon będzie bardzo podobny do minionego. Przypomnijmy, że ubiegłoroczne wakacje Polacy najchętniej spędzali kolejno w Turcji, Grecji, Egipcie, Tunezji i Bułgarii. Natomiast na wyżywienie w standardzie all inclusive zdecydowało się 89,99 proc. klientów biur podróży.