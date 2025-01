All inclusive w Tunezji na nowych zasadach. Znów będzie trudniej

Te przepisy obowiązywały jednak tylko do końca stycznia. Już w grudniu wiadomo było, że ułatwienie dla podróżnych nie zostanie przedłużone . Właśnie dlatego od 1 stycznia wyjeżdżając do Tunezji , ponownie trzeba mieć przy sobie paszport.

Dobra wiadomość jest taka, że wyrobienie tego dokumentu nie jest trudne. Wystarczy umówić się w urzędzie, złożyć wniosek ze zdjęciami i zaczekać najczęściej nie dłużej niż 30 dni, choć często trwa to ok. 2-3 tygodni. W sytuacji awaryjnej, po spełnieniu odpowiednich warunków, na czterech lotniskach w Polsce (Lotnisko Chopina w Warszawie, a także porty w Krakowie, Katowicach i Gdańsku) można w ok. 15 minut wyrobić paszport tymczasowy, który uprawnia do przekroczenia granic Tunezji.