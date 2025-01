"Łzy" na obrazie Maryi w Łodzi. Wierni dostrzegają w tym znak

Interpretacja zależy od naszych przekonań. Jedni pomyślą, że po prostu w budynku zebrała się wilgoć, jak to zimą, i pewnie dlatego woda pojawiła się w na obrazie lub np. skapnęła z witrażu lub sufitu. Drudzy, nie tylko chrześcijanie, ale i sympatycy prawicy, uważają, że to cud niosący pewne polityczne przesłanie.

Nie dość, że woda jest na obrazie Matki Boskiej zwanej też Królową Polski, to do tego jest w oku i przez to wygląda jak łza, a poza tym pierwszy raz miała popłynąć 13 grudnia (mogła jednak pojawić się wcześniej, a dopiero wtedy zauważona). To data nie tylko rocznicy wprowadzenia stanu wojennego (1981 r.), ale też przejęcia władzy od PiS przez koalicję KO-PSL-PL2050-NL w 2013 roku.