Był rok 2005, trwała kampania parlamentarna. Pytany o ten spot siedemnaście lat później Kamiński, już jako senator demokratycznej opozycji, odpowiadał: "Chyba dziś jest na czasie, a nawet prawdziwszy niż wówczas". W 2022 roku średnioroczna inflacja wynosiła 14,4%, PiS przekonywał, że to wyłączna wina pandemii oraz wojny, i że rząd robi, co może, aby Polakom ulżyć, ale znowuż za wiele nie może, bo wzrost cen napędzany jest z zewnętrz.

Tylko 8-12% komentarzy wspierało narrację PiS, a 75% miało charakter negatywny. A zatem to wydarzenie akurat niespecjalnie Nowogrodzkiej wyszło. Co nie oznacza, że rząd Tuska nie ma problemu, że nie palą się już wszystkie czerwone lampki i nie biją dzwony. Otóż palą się i biją.

Spójrzmy na badania opinii publicznej: aż 53% respondentów (United Surveys dla WP) uważa, że życie w Polsce stało się trudniejsze po zmianie rządu Morawieckiego na rząd Tuska. Jeżeli wyodrębnimy elektoraty, to do opinii tej przychyla się 29% wyborców koalicji rządzącej. Dużo.

Rząd ma więcej przeciwników niż zwolenników, co po raptem roku sprawowania władzy nie jest dobrym prognostykiem. Po 12 miesiącach pierwszego gabinetu Tuska (listopad 2008) stosunek zwolenników do przeciwników (CBOS) wynosił 42 do 23%, a w listopadzie 2016 roku rząd Beaty Szydło notował wynik 37 do 32%. Wyniki obecnego rządu wskazują na szybkie zużywanie się formacji koalicyjnych, zawiedzione nadzieje wyborców i brak umiejętności obsługiwania potrzeb i oczekiwań elektoratu.