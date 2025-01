Wadim Tyszkiewicz rzuca media społecznościowe. Wszystko było dobrze, dopóki senator krytykował PiS

Jak przyznał, obecnie spotyka się z ogromnym hejtem, a krytyka jego działań nie pochodzi tylko od przeciwników politycznych, ale także od dawnych przyjaciół. "Po co mi to? Przecież wystarczy, jeśli skupię się tylko na swojej pracy" – napisał. Senator zaznaczył, że część z jego 80 tysięcy obserwujących wykorzystuje najmniejsze różnice poglądów do wystosowania ostrej krytyki uderzającej bezpośrednio w niego i jego rodzinę. Tyszkiewicz nie boi się hejtu, ale twierdzi, że po tylu latach ciągłego zaangażowania w politykę, ma prawo zrobić krok do tyłu.