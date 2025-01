Tajlandia to jeden z najgorętszych hitów tegorocznej zimy wśród polskich turystów. Bardzo chętnie latamy tam z biurami podróży, ale i na własną rękę. Jednak jednym z poważnych pytań przed którymi staje każda lecąca tam osoba brzmi: w co się spakować? W plecak, a może jednak walizkę?

Tajlandia to jeden z tzw. kierunków backpackerskich. Wiele osób lata tam z dobytkiem życia spakowanym do 50-litrowego plecaka turystycznego i biletem w jedną stronę. Tak podróżują nie tylko po kraju Tajów, ale i wielu winnych w regionie Azji Południowo-Wschodniej. Czy jednak jest to jedyna możliwość? Zdecydowanie nie. Wszystko zależy od tego, jak planujesz podróżować po tym kraju.

Tajlandia z walizką? Jak najbardziej ma to sens. Tylko że jest jedno "ale"

Jeżeli lecisz to Tajlandii po to, żeby spędzić tydzień lub dwa w jednym kurorcie na klasycznych wczasach all inclusive, to rzeczywiście, nie ma sensu, żebyś zabierał ze sobą plecak. Walizka będzie wygodniejsza, a dodatkowo pewnie zmieścisz do niej więcej ubrań.

W końcu będziesz musiał ją przetransportować jedynie z lotniska do autobusu, a następnie z autobusu do hotelu. I oczywiście z powrotem. Większy problem będzie w momencie, kiedy chcesz spędzić urlop na jednej z tamtejszych wysp (i nie tylko). Te najpopularniejsze mają wybudowane przystanie, gdzie bez problemu przejdziesz z walizką. Czasami jednak będziesz musiał się z nią wykąpać.

Taka sytuacja została niedawno nagłośniona na TikToku. Jak wskazali w komentarzach internauci, problematyczna bywa przeprawa z miejscowości Ao Nang na słynną Railey Beach. Jak widać na nagraniu pasażerowie, którzy zamiast plecaków zabrali walizki, mieli spore problemy z dostaniem się na pokład łodzi. Musieli nieść je w rękach, co nie ułatwiało im utrzymania równowagi. Z plecakiem nie byłoby takiego problemu.

Tajlandia z plecakiem? Praktycznie, ale ciężko

Plecak jest na pewno znacznie wygodniejszy, kiedy wiesz, że będziesz się często przemieszczać. Dobre pakowanie pozwala go szybko zapakować i rozpakować. Plusem plecaka jest też to, że nie ogranicza on tak ruchów jak walizka. Zawsze macie obie ręce wolne. Sprawdza się też lepiej w wąskich albo zatłoczonych uliczkach.

Wiele osób narzeka natomiast na wagę plecaka. Warto jednak pamiętać, że jeżeli dobrze dobierzecie plecak do swojego wzrostu, a następnie właściwie wyregulujecie m.in. pas biodrowy, to nawet nie będziecie czuć jego ciężaru. Druga rzecz to odpowiednie pakowanie.

