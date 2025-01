Fabuła serialu "Ahsoka" z Rosario Dawson w roli głównej rozgrywa się w epoce Nowej Republiki, czyli krótko po wydarzeniach ukazanych w filmie "Powrót Jedi" z 1983 roku i mniej więcej w tym samym czasie co drugi sezon "The Mandalorian" z Pedrem Pascalem. Co to w skrócie oznacza? Galaktyczne Imperium zostało pokonane, ale galaktyce wciąż zagrażają wrogie siły. W przypadku tej produkcji Disney+ chodzi o Wielkiego Admirała Thrawna, który swój ekranowy debiut zaliczył w serialowej animacji "Rebelianci".