Choć Nawrocki określa siebie jako kandydata obywatelskiego i tak przedstawiają go politycy PiS, to Nawrocki jest wspierany przez byłą partię rządzącą, która wspiera go zarówno organizacyjnie, jak i finansowo w trakcie prekampanii. Na czele jego sztabu wyborczego stoi poseł PiS, Paweł Szefernaker.