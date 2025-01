Alert RCB dla prawie całej Polski. Trzeba uważać na drogach i chodnikach. Fot. Piotr Kamionka/East News/X/@RCB_RP

"Uwaga! Dziś i jutro (14/15.01) opady marznącego deszczu i gołoledź. Uważaj na drodze i chodniku. Możliwe utrudnienia komunikacyjne" – brzmi treść wiadomości SMS.

Jak przekazano w komunikacie: "Alert RCB został wysłany na terytorium niemal całego kraju – 14 pełnych województw + część województwa małopolskiego (powiat miechowski i olkuski) oraz podkarpackiego (powiat niżański, stalowowolski, tarnobrzeski i Tarnobrzeg)".

Na obszarach, gdzie został wysłany SMS-owy alert, obowiązują także ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia.

IMGW ostrzega przed marznącymi opadami i gołoledzią

IMGW poinformowało, że marznące opady mogą powodować gołoledź, a ich intensywność wzrośnie w późnych godzinach popołudniowych i wieczornych.

"Miejscami występują, lub pojawią się w ciągu najbliższych 2-3 godzin, słabe opady marznące deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź. Strefa opadów przemieszcza się powoli w kierunku południowo-wschodnim. Późnym popołudniem lub wieczorem przewiduje się wzrost natężenia opadów" – brzmi treść komunikatu.

IMGW wydało ostrzeżenia II stopnia, które obowiązują w poszczególnych regionach Polski:

Pomorskie, Zachodniopomorskie : od 8:00 do 19:00 we wtorek. Warmińsko-Mazurskie, Kujawsko-Pomorskie : od 10:00 we wtorek do 3:00 w środę. Lubuskie, Wielkopolskie : od 10:00 do 9:00 (czasy zależne od części województwa). Mazowieckie, Łódzkie : od 13:00 we wtorek do 9:00 w środę. Podlaskie, Lubelskie : ostrzeżenia obejmują różne godziny w zależności od regionu. Podkarpackie, Świętokrzyskie, Opolskie, Małopolskie, Śląskie, Dolnośląskie : obowiązują od 19:00 we wtorek przez kolejne 24 godziny.

Mieszkańcom zagrożonych obszarów zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i chodnikach, dostosowanie prędkości do warunków oraz unikanie niepotrzebnych podróży.