W sobotę Karol Nawrocki, prowadzący kampanię wyborczą, wziął udział w 17. Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasnej Górze. Podczas wydarzenia doszło do kontrowersyjnej sytuacji – tłum skandował hasło: "Raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę!" . Kandydat PiS na prezydenta nie zareagował na te słowa.

Przed tym incydentem, chłopiec zapytał go:

– Czy jeśli zostanie pan prezydentem, to nie dopuści pan lewackiej ideologii do szkół?

Nitras ostro skomentował wizytę Nawrockiego na Jasnej Górze

Do sprawy szerzej odniósł się Sławomir Nitras w rozmowie z TVP Info. Polityk nie szczędził słów krytyki w kierunku kandydata PiS na prezydenta. Wyraził swoje zaskoczenie faktem, że Nawrocki uzyskał poparcie ojców paulinów z Jasnej Góry. Podkreślił również znaczenie tego miejsca. – Jasna Góra to coś więcej niż kościół (...). Dla każdego Polaka, nawet niewierzącego, jest to symbol, dokładnie tak samo, jak Wawel – mówił.