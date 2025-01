Ciąg dalszy skandalu Nawrockiego na Jasnej Górze. Uwagę zwraca to zachowanie księdza

W sobotę prowadzący kampanię wyborczą Karol Nawrocki wziął udział w 17. Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasnej Górze. Podczas wydarzenia doszło do kontrowersyjnej sytuacji – tłum skandował hasło: "Raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę!". Kandydat PiS na prezydenta nie zareagował na te słowa, a kamery uchwyciły jego uśmiech. To jednak nie jedyny moment, który wzbudził oburzenie. Uwagę zwraca to, co zrobił ksiądz.