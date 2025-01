Informację o śmierci Kapuścińskiego zamieszczono na profilach Klubów "Gazety Polskiej" w mediach społecznościowych, gdzie napisano "Odszedł człowiek, który całym swoim życiem dawał świadectwo patriotyzmu i miłości do Ojczyzny".

– Ryszard od wielu lat chorował, spodziewaliśmy się, że ta chwila nadejdzie. Mimo to, będąc zupełnie unieruchomionym, starał się łączyć, pisać do gazety. Wykonywał wielki wysiłek, żeby być aktywnym do samego końca – powiedział Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny "Gazety Polskiej" i TV Republika na antenie stacji.