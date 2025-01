W ofercie Dino znajdziemy kawę ziarnistą Mocca Fix Gold marki Woseba. Cena promocyjna wynosi 39,99 zł za kilogram, podczas gdy cena regularna to 51,99 zł. To doskonała okazja, aby zaopatrzyć się w wysokiej jakości kawę. Mocca Fix Gold wyróżnia się zrównoważonym smakiem i delikatnym aromatem. Idealnie sprawdzi się w ekspresach ciśnieniowych, przelewowych, a także do tradycyjnego parzenia. Na skali intensywności otrzymuje ocenę 3, co czyni ją uniwersalnym wyborem.