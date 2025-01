"Jak do tego doszło, nie wiem". Rafał Trzaskowski zdradził szczegóły spotkania z Zenkiem Martyniukiem

W sobotę, 18 stycznia Rafał Trzaskowski podczas spotkania z wyborcami w Kętrzynie nawiązał do nagrania, które wcześniej opublikował w mediach społecznościowych. Na krótkim filmiku widać prezydenta Warszawy w rozmowie z Zenkiem Martyniukiem. Kandydat KO pyta artystę: "Jak do tego doszło?", co jest oczywistym nawiązaniem do jednego z największych hitów zespołu Akcent – "Przez Twe Oczy Zielone". W odpowiedzi Zenek wymownie rzuca: "Nie wiem", co obaj kwitują śmiechem.