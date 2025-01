Mimo to reporter TVP podjął próbę rozmowy z Nawrockim, co wywołało ostrą reakcję wicerzecznika. – Czy pan nie rozumie po polsku? – zwrócił się do dziennikarza Kurzajewski.

Wołodymyr Zełenski radzi Nawrockiemu ćwiczyć

Jak informowaliśmy w naTemat.pl w kontekście wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Polsce głośno odbiły się jego słowa skierowane do Karola Nawrockiego. Zasugerował on, że prezes Instytutu Pamięci Narodowej ( IPN ) powinien już teraz zacząć ćwiczyć .

– Jeżeli Ukrainy nie będzie w Unii i nie będzie w NATO, jeśli Ukraina nie będzie miała gwarancji bezpieczeństwa, to wtedy pan Nawrocki powinien już zacząć ćwiczyć, bo może się okazać, że będzie musiał wziąć broń do ręki, by wspólnie ze swoimi rodakami bronić swego kraju. Bo jeżeli Ukrainy nie będzie nigdzie, to ryzyko [wojny w Polsce] będzie bardzo wysokie. Rosja od razu po Ukrainie będzie wtedy na granicy z Polską i wtedy [pan Nawrocki] będzie miał nie polityczne zawody, lecz będzie walczył o swoje życie – powiedział