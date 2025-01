W Polsce z każdym rokiem rośnie liczba osób korzystających z transportu miejskiego. Dojazd do pracy, szkoły czy na zakupy odbywa się najczęściej właśnie przy pomocy komunikacji publicznej . Każdy pasażer ma obowiązek posiadać ważny bilet oraz skasować go w momencie rozpoczęcia podróży.

W przypadku biletów czasowych, które można zakupić w aplikacjach mobilnych lub biletomatach pasażerowie mają tendencję do zwlekania z jego skasowaniem, aby np. przejechać na bilecie o jeden przystanek "więcej". Tego typu opóźnienia mogą zakończyć się wysokimi mandatami, ponieważ kontrolerzy nie wykazują litości , nawet jeśli spóźnienie wynosi zaledwie sekundę.

Tyle masz czasu na skasowanie biletu

Pani Anna, która podzieliła się niedawno swoją historią z "Gazetą Szczecińską" kupiła bilet na 15 minut przejazdu, a mimo to została ukarana grzywną . Wszystko dlatego, że opóźniła skasowanie biletu. I nie pomogły tłumaczenia, że to opóźnienie wyniosło zaledwie chwilkę.

– Dostałam karę 200 zł, ale po odwołaniu musiałam zapłacić 400 zł, bo sprawa trwała zbyt długo – mówiła w rozmowie z "Gazetą Szczecińską". Kontrolerzy zauważyli, że pasażerka skasowała bilet po 21 sekundach od rozpoczęcia przejazdu, co w świetle przepisów oznacza naruszenie zasad.

Jak uniknąć mandatu za przejazd komunikacją miejską?

Czas na zakup i skasowanie biletu jest zwykle dość krótki, ale jasno określony w regulaminie. Jeśli ktoś ma aplikację mobilną, która nie zadziała od razu, to może mieć dodatkowe problemy. W miastach takich jak Szczecin , opóźnienia w kasowaniu biletów są bardzo surowo traktowane.

W innych miejscowościach, jak Katowice czy Warszawa, zasady są podobne – opóźnienie w skasowaniu biletu prowadzi do mandatu, którego wysokość jest uzależniona od regionu. Na przykład w Katowicach mandat za brak biletu to nawet 500 zł, a uiszczenie opłaty natychmiastowo u kontrolera zmniejsza karę do 200 zł. W Warszawie wysokość mandatu jest trochę mniej bolesna i wynosi 266 zł za bilet normalny lub 196 zł za ulgowy.