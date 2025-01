– Projekt przewiduje, że jeśli ktoś ma dwa tytuły do ubezpieczeń społecznych, np. dwie umowy o pracę, i w ramach tych dwóch różnych umów wykonuje dwa różne rodzaje pracy, to na wniosek pracownika lekarz może orzec, że jest niezdolny do jednego rodzaju pracy, a w innym miejscu może pracować – przekazał w rozmowie z RMF FM Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej

Kluczową kwestią są dwa tytuły do ubezpieczeń społecznych. Jeśli ktoś ma umowę o pracę i umowę o dzieło, tylko ta pierwsza uprawnia do ubezpieczeń. W takim przypadku, będąc na L4 z umowy o pracę, nie będzie można wykonywać pracy na podstawie umowy o dzieło, ponieważ zakaz pracy zarobkowej w czasie zwolnienia pozostaje w mocy.

Jakie będą zmiany w L4?

– Mamy zakaz podejmowania czynności niezgodnej z celem zwolnienia. My to utrzymujemy, ale też jednocześnie racjonalizujemy. Wyłączamy z tego zakazu czynności dnia codziennego. Jeśli ktoś w trakcie zwolnienia lekarskiego ktoś pójdzie zrobić zakupy, to nie utraci z tego powodu prawa do zasiłku chorobowego – powiedział Gajewski.