Decyzja Węgier ws. Marcina Romanowskiego

20 stycznia Ministerstwo Sprawiedliwości Węgier poinformowało polską Prokuraturę Krajową, że Europejski Nakaz Aresztowania został przekazany do Sądu Metropolitalnego w Budapeszcie. To właśnie ten sąd ma zdecydować o ewentualnym przekazaniu Romanowskiego do Polski.