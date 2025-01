1. Klasyka w najlepszym wydaniu - babka drożdżowa Anny Olson

Anna Olson to guru wypieków, a jej przepisy cieszą się ogromnym zaufaniem. Jej babka drożdżowa to kwintesencja tradycji. Delikatna, puszysta i wilgotna, z chrupiącą skórką. Sekret tkwi w starannym wyrobieniu ciasta i dodatku roztopionego masła, które nadaje babce niepowtarzalnej miękkości. Przepis jest bardzo szczegółowy, więc nawet początkujący cukiernicy poradzą sobie z jego wykonaniem.

500 g mąki pszennej 7 g suchych drożdży 100 ml letniego mleka 100 g cukru 4 jajka 125 g masła, roztopionego i ostudzonego szczypta soli skórka otarta z 1 cytryny 100 g rodzynek (opcjonalnie)

Przykryj miskę ściereczką i odstaw ciasto w ciepłe miejsce na około 1,5 godziny, aż podwoi objętość. Wyrośnięte ciasto przełóż do wysmarowanej masłem i obsypanej bułką tartą formy do babki. Przykryj ściereczką i odstaw do ponownego wyrośnięcia na około 30 minut.