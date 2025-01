Film "Prawdziwy ból" zdobył cztery nominacje do Złotych Globów w 2025 roku. Choć ostatecznie wrócił z jedną statuetką – za najlepszą rolę drugoplanową, którą otrzymał Kieran Culkin – produkcja zyskała ogromne uznanie. Została również uznana przez Amerykański Instytut Filmowy (AFI) za jedno z 10 najlepszych dzieł 2024 roku. Co więcej, film zdobył nagrodę Waldo Salt Screenwriting Award na Festiwalu Sundance, a wiele wskazuje na to, że ma również spore szanse na nominację do Oscara.