Polacy czekali na ten film i się doczekali. "Prawdziwy ból" już na VOD

"Prawdziwy ból" w reżyserii Jessego Eisenberga, który ubiega się o polskie obywatelstwo, jest jednym z filmów pretendujących do najważniejszych nagród tego roku. Dostał już nominację do Złotych Globów, a teraz czeka na ogłoszenie swojej kandydatury do Oscara. Komediodramat rozgrywa się w Polsce, więc nic dziwnego, że Polacy są nim zainteresowani. Tytuł właśnie trafił na VOD, a my zdradzamy, gdzie go obejrzeć.