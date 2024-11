"Prawdziwy ból" to list miłosny do Polski. Oto, gdzie kręcono u nas film

Nie jest żadną tajemnicą, że film "Prawdziwy ból" Jessego Eisenberga był kręcony w Polsce. Reżyser chciał nim oddać hołd swojemu dziedzictwu - zresztą sam nazwał go listem miłosnym do kraju nad Wisłą. Część widzów zada sobie zatem pytanie, gdzie konkretnie kręcono komedię, która ma szansę na nominację do Oscara. Spieszymy z odpowiedzią!