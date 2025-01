Pamela Anderson komentuje brak nominacji do Oscara

Shelley, legenda jednej z widowiskowych rewii organizowanych w Las Vegas , dowiaduje się, że w ciągu najbliższych tygodni jej show dobiegnie końca. "Przyszłość wygląda inaczej, gdy masz 50 lat, a nie 20" – czytamy w opisie amerykańskiego dramatu "The Last Showgirl", który miał swoją premierę podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. Tancerka, która w pracy znalazła rodzinę, musi stawić czoło zbliżającym się zmianom.

Za kamerą dramatu stanęła wnuczka samego Francisa Forda Coppoli, Gia Coppola ("Palo Alto"), która główną rolę powierzyła gwieździe "Słonecznego patrolu", Pameli Anderson . Za tę kreację 57-letnia aktorka trafiła na listę kandydatek do Złotego Globu. Wielu krytyków filmowych spodziewało się więc, że jej nazwisko znajdzie się również wśród tegorocznych nominacji do Oscarów . Niestety tak się nie stało.

Anderson nie ukrywa, że sam powrót do grania na dużym ekranie jest dla niej wystarczającą nagrodą. W wywiadzie z magazynem "Elle" zdradziła, co myśli o braku nominacji do statuetki Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. – Ojej, w ogóle na to nie liczyłam. Mogę wykonywać swój zawód i to jest moja wygrana – przyznała.