Podróż do Tajlandii z Polski jest dość prosta. Turyści mogą zarezerwować wycieczkę w biurze podróży, wykupić bezpośredni lot czarterowy, albo zdecydować się na podróż samolotami rejsowymi z przesiadką. W plecaku trzeba mieć paszport, a wizę otrzymacie po przekroczeniu granicy. Niebawem jednak formalności będzie nieco więcej.

Tajlandia zmienia zasady dla wszystkich turystów. Będzie więcej papierków

Obecnie wjazd do Tajlandii jest bardzo łatwy. Na lotnisku wystarczy odstać swoje w kolejce, aby otrzymać pieczątkę z darmową wizą turystyczną w paszporcie. Na jej podstawie można przebywać w Tajlandii nawet 90 dni, co wystarczy, żeby dość dobrze poznać uroki tego kraju.

Dotychczas turyści nie musieli wypełniać żadnych dokumentów. Jednak, jak podaje "Rzeczpospolita", od 1 maja 2025 roku sytuacja ta ulegnie zmianie. Właśnie wtedy do użytku wróci formularz TM6, który do niedawna podróżni wypełniali na pokładach samolotów.

Teraz jednak nie będziemy wypełniać go ręcznie podczas lotu, a w formie elektronicznej. Dobra wiadomość jest taka, że nie będą z tym związane żadne opłaty. Dokument będzie darmowy, a dodatkowo za sprawą jego wprowadzenia prawdopodobnie opóźnieniu ulegnie termin wprowadzenia opłaty turystycznej, która ma wynosić 300 batów, czyli ok. 36 zł.

Nowe zasady wjazdu do Tajlandii. Takie informacje trzeba będzie podać

Dokładna wersja elektronicznego formularza nie jest na razie znana. Można jednak przypuszczać, że znajdą się w nim przynajmniej podobne informacje co w wersji papierowej. A tam oprócz imienia i nazwiska, daty urodzenia, czy numeru paszportu trzeba było podać kilka mniej typowych danych.

Każda osoba wjeżdżająca do Tajlandii miała wpisać, z jakiego kraju wlatuje do kraju Tajów. Konieczne było również podanie zawodu, zaznaczenie, w jakim celu przylatuje się do tego kraju, a nawet zaznaczenie wysokości rocznych zarobków.