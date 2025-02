Wakacje JOMO nową modą wśród turystów. Wyjaśniamy, o co w nich chodzi

JOMO (ang. Joy Of Missing Out) to nic innego jak radość z przegapiania. W nurcie tym chodzi o odcięcie się od pędzącego świata. Nie polega to jednak wyłącznie na nieśledzeniu mediów społecznościowych, czy wyłączeniu telewizji. Ważną częścią tej mody jest wyjechanie do cichego i spokojnego miejsca, gdzie nie trzeba za niczym pędzić. Urlop spędza się wtedy na nieśpiesznych wędrówkach, albo wylegiwaniu w ogródku.