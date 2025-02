Jak umyć airfryera? Bez płynu do naczyń i szorowania Fot. 123 rf/zdjęcie seryjne

Reklama.

Jak umyć airfryera? Bez płynu do naczyń i szorowania

Soda oczyszczona to jeden z najlepszych naturalnych środków czyszczących i do wyczyszczenia airfryera również się przyda. Świetnie radzi sobie z tłuszczem, nieprzyjemnymi zapachami i przypaleniami. A w połączeniu z temperaturą tworzy idealny sposób na czysty airfryer bez wysiłku. Jak to zrobić?

Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, że airfryer jest odłączony od prądu i ostygł po ostatnim użyciu. Wyjmij kosz i tackę – nie musisz ich myć osobno, metoda, którą zastosujesz, zadba o wszystko jednocześnie.

Reklama.

Następnie wsyp około 1-2 łyżki sody oczyszczonej do kosza airfryera. Możesz też dodać szczyptę kwasku cytrynowego, jeśli chcesz dodatkowego efektu odtłuszczającego i odświeżającego.

Wlej do kosza szklankę ciepłej wody – nie za dużo, wystarczy tyle, by stworzyć lekki roztwór. Następnie ustaw airfryer na 200°C i uruchom go na około 5-10 minut. Gorące powietrze sprawi, że soda zacznie się pienić, a tłuszcz i resztki jedzenia zaczną się rozpuszczać.

Po upływie czasu wyłącz urządzenie i pozostaw na kilka minut do ostygnięcia. Następnie wylej wodę z kosza i przetrzyj wnętrze wilgotną ściereczką lub ręcznikiem papierowym. Resztki powinny zejść bez najmniejszego wysiłku. Ale to nie koniec, mamy dla was parę innych tipów na oczyszczenie airfryera.

Reklama.

Dodatkowe sposoby na łatwe czyszczenie airfryera