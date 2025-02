"A Lien" – obcy we własnym domu

Film "A Lien" w emocjonalny sposób przedstawia trudne realia życia imigrantów w Ameryce, co jest tematem niezwykle aktualnym zwłaszcza w obliczu niedawnych wydarzeń związanych z prezydenturą Donalda Trumpa . Bohaterowie filmu, Sophia, Oscar oraz ich córka, muszą zmierzyć się z lękami dotyczącymi przerwania ich pobytu w Stanach przez służby ICE (Immigration and Customs Enforcement) i deportacji.

"I’m not a Robot", czyli kryzys tożsamości

Czy zdarza ci się nie przejść weryfikacji CAPTCHA i zastanawiać się, dlaczego strona nie chce uznać cię za człowieka? Nie martw się, bohaterce "I'm not a Robot" też. W jej przypadku nieudane próby ostatecznie prowadzą do podejrzeń, że rzeczywiście może być robotem. I choć Victoria nie chce w to uwierzyć, jak może udowodnić swoje człowieczeństwo?