Poza pracą również wiele się u niego działo. W tamtym okresie poślubił pierwszą żonę aktorkę Barbarę Burską. Ta relacja jednak nie przetrwała próby czasu. W drugi związek małżeński wszedł z Ireną Morcińską, z którą był aż do jej śmierci w 2013 roku.

Karol Strasburger miał romans w latach 70. na planie serialu "Karino"

Nie jest już dziś tajemnicą, że między Rieschel a Strasburgerem zaiskrzyło. Aktor miał jednak pewne obawy, nie chciał się wiązać z kimś, z kim pracuje. Uczucie jednak wygrało z tymi przekonaniami. Początkowo para kryła się ze swoją relacją. Jednak gdy wszystko wyszło na jaw, reżyserowi Janowi Batoremu mocno się to nie spodobało.

Ostatecznie twórca serialu postanowił rozdzielić wątek aktorów. – Miłość między Grażyną a Andrzejem, których graliśmy, miała rozkwitać, a Batory to nagle zmienił tak, że się rozstali. Bardzo był nieprzyjemny i na koniec rozmawialiśmy już ze sobą przez asystenta – mówił Strasburger na antenie TVN .

Finalnie ich kontakt urwał się po zakończeniu zdjęć do produkcji. Ona wróciła do Niemiec, a on związał się z Ireną Morcińczyk.