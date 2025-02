Pojawiają się nowe informacje w sprawie, o której za pośrednictwem mediów społecznościowych informował premier Donald Tusk . Przypomnijmy – w piątek 14 lutego premier przekazał, że Rosjanin podejrzany o działanie na szkodę Polski został deportowany do naszego kraju . Teraz pojawiły się pierwsze zdjęcia z tej akcji.

Podejrzany o dywersję Rosjanin z Bośni i Hercegowiny deportowany do Polski

"Rosjanin podejrzany o koordynowanie aktów dywersji skierowanych przeciwko Polsce, USA i innym sojusznikom, ukrywający się w Bośni i Hercegowinie, został deportowany do Polski i aresztowany decyzją sądu. Świetna robota ABW i prokuratury. Rosyjska wroga aktywność potwierdzona" – pisał w piątkowe popołudnie premier Donald Tusk.

W sobotę 15 lutego tuż przed południem nowe informacje w sprawie przekazał Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy MSWiA. To na jego profilu w serwisie X pojawiły się zdjęcia z deportacji podejrzanego Rosjanina. Wiadomo już, że najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

"Działania operacyjne funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego doprowadziły do tego, że Rosjanin działający w siatce dywersyjnej przeciwko Polsce został zatrzymany i deportowany do Polski. W piątek na wniosek prokuratury sąd aresztował go na 3 miesiące z zarzutami dywersji i sabotażu" – poinformował Dobrzyński.