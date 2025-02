Zaczęli od wojny w Ukrainie, skończyli na oklaskach dla Trumpa

W trakcie rozmowy poruszono kwestię tego, w jaki sposób powinna zareagować Europa na odsunięcie jej od rozmów pokojowych ws. Ukrainy . Zdaniem przedstawiciela Lewicy Unia nie powinna się na to zgadzać. Mało tego, jego zdaniem to Polska powinna zajmować jedno z kluczowych miejsc przy stole podczas negocjacji.

Jednak to jego dalsze słowa oburzyły przedstawiciela PiS siedzącego przy stole w studio. Poseł Lewicy rozważał bowiem, co może się stać, jeżeli rozmowy o zakończeniu wojny rzeczywiście odbędą się bez udziału Ukrainy. – Trump z Putinem zrobią interesy, a Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja będą występowały w roli pożytecznych idiotów Donalda Trumpa – zadeklarował Trela, rozjuszając posła Kmitę.

Trela o PiS i Konfederacji jako pożytecznych idiotach Trumpa

Na ripostę nie trzeba było długo czekać. – Najbardziej prorosyjską partią jest Lewica – podkreślił poseł PiS. Na to usłyszał od Treli, że w Sejmie było widać, jak Kmita wiwatował na cześć Trumpa po jego zwycięstwie w wyborach.

Ta kwestia doprowadziła do ostrej wymiany zdań, bo Kmita twierdził, że Trela nie mógł tego widzieć. Kiedy dopytał o to prowadzący, przedstawiciel prawicy odpowiedział, że "ma szacunek do demokratycznego wyboru Amerykanów".