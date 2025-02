Weszła podwyżka ważnego świadczenia. To aż o kilkaset złotych więcej Fot. Mateusz Kotowicz/REPORTER

Jak podano na stronie MRPiPS, od 1 stycznia tego roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosić 3287 złotych miesięcznie. W ubiegłym roku wynosiło ono 2988 zł miesięcznie.

Wzrosła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem finansowym przeznaczonym dla osób, które opiekują się dziećmi z niepełnosprawnością do ukończenia przez nie 18. roku życia. Jego celem jest wsparcie osób, aby zapewnić opiekę i pomoc w codziennych czynnościach osobom z niepełnosprawnością.

Świadczenie pielęgnacyjne może być przyznane opiekunowi prawnemu, rodzicowi lub osobie, która sprawuje opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością do ukończenia przez nie 18. roku życia. Osoby ubiegające się o świadczenie muszą złożyć odpowiednie dokumenty, w tym m.in. zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka. Tutaj jest więcej na ten temat.

Świadczenie to jest zatem bardzo ważnym wsparciem dla osób, które w codziennej opiece wymagają zaangażowania i poświęcenia, by zapewnić dziecku odpowiednią pomoc.

Przypomnijmy, że portal biznes.info wymienił ostatnio pozostałe świadczenia, które wzrosną z kolei od marca. Najpierw podajemy poniżej obecną wysokość świadczenia, następnie strzałkę i kwotę, do której urośnie w przyszłym miesiącu, a w nawiasie różnicę, czyli de facto wysokość podwyżki.

To te świadczenia:

świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości – 330,07 zł -> 348,23 zł (podwyżka o 18,16 zł) świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy – od 16,55 zł -> 17,46 zł (podwyżka o 0,91 zł) do 313,61 zł -> 330,86 zł (podwyżka o 17,25 zł) dodatek pielęgnacyjny – 330,07 zł -> 348,23 zł (podwyżka o 18,16 zł) dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji – 495,11 zł -> 522,34 zł (podwyżka o 27,23 zł) dodatek za tajne nauczanie – 330,07 zł -> 348,23 zł (podwyżka o 18,16 zł) dodatek dla sieroty zupełnej – 620,36 zł -> 654,58 zł (podwyżka o 34,22 zł) dodatek kombatancki – 330,07 zł -> 348,23 zł (podwyżka o 18,16 zł) dodatek kompensacyjny – 49,51 zł -> 52,24 zł (podwyżka o 2,73 zł) dodatek do renty inwalidy wojennego – 1263,73 zł -> 1333,24 zł (podwyżka o 69,51 zł) ryczałt energetyczny – 299,82 zł -> 316,31 zł (podwyżka o 16,49 zł).

