Stwierdzenie, że J.D. Vance zostawił Europę w szoku, byłoby zbyt delikatne. Fot. MICHAELA STACHE/AFP/East News

"Każdy naród ma prawo do samostanowienia" – pisze "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "Wspólne dla demokratycznych państw prawa jest właśnie to: uznają one zarówno wolność jednostki, jak i samostanowienie wewnętrzne i zewnętrzne wszystkich narodów".

"Gdy moskiewscy najeźdźcy bombardują kobiety i dzieci, zabijają swoich wewnętrznych przeciwników politycznych i okaleczają własny naród, Trump traktuje ich jak bohaterskich łowców, którzy zasługują na swój łup. Tu trzeba pokazać, na jakim stanowisku stoi Europa. Słowem i czynem jasno dowiedziono, że ​​to w Ukrainie bronione są jej podstawowe wartości" – czytamy.

Na koniec dziennik z Frankfurtu nawiązuje do obrony skrajnej prawicy przez rząd Trumpa: "W każdym razie AfD, na rzecz której Trump & Co. prowadzą kampanię, najwyraźniej tych wartości nie podziela. […] I zaangażowanie na rzecz tych podstawowych praw jest nadal tym, co […] oddziela demokratów od tych drugich".

"Ściśle współpracować z Francją, Polską i Wlk. Brytanią"

"Trzeba przejrzeć na oczy, w jakiej sytuacji znajduje się kontynent: Rosja od lat prowadzi brutalną wojnę przeciw Ukrainie. Prezydent Władimir Putin nie ukrywa swoich imperialnych ambicji. Jego agenci szpiegują lokalizacje Bundeswehry i poprzez dezinformację wzbudzają niepokój u niemieckiej ludności. Jednocześnie USA nie są już gotowe zagwarantować Europie bezpieczeństwa. Sytuacja jest jasna: Europa może polegać tylko na Europie" – pisze "Stuttgarter Zeitung".

"To, by Europejczycy mogli wziąć swój los we własne ręce, będzie zależało szczególnie od następnego rządu federalnego. Musi objąć rolę przywódczą i ściśle współpracować z Francją, Polską i Wielką Brytanią. Tego oczekuje się też w innych krajach, w Monachium stało się to jasne" – ocenia gazeta ze Stuttgartu.

"Administracja Trumpa to zagrożenie dla Europy"

"Po tym wystąpieniu nie ma już wątpliwości, że administracja Trumpa stanowi realne zagrożenie dla Europy i Niemiec. Jeden post Trumpa w mediach społecznościowych może na zawsze zniszczyć wiarygodność NATO i gwarancje jego wsparcia. Jeśli Niemcy się teraz nie obudzą, nie wyłożą więcej pieniędzy dla Bundeswehry i nie spróbują wykuć europejskiej odpowiedzi dla Trumpa (i Putina), wtedy nie da się już nam pomóc" – ostrzega "Augsburger Allgemeine".

