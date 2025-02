Co z niedzielami handlowymi? Decyzja o Wigilii da nam w kość

Nowe przepisy sprawiły, że 24 grudnia tego roku będzie dniem wolnym od pracy, co oznacza, że zamknięte będą także sklepy. To zmieniło grafik niedzieli handlowych. Polacy nie zrobią zakupów w święto ani w lutym, ani w marcu. A potem? Trzeba znać rozpiskę, bo dni handlowych nie będzie za wiele.

Co więcej, zgodnie z nowymi przepisami żadna osoba zatrudniona w sektorze handlowym nie może pracować więcej niż dwie niedziele w ostatnim miesiącu roku. Taka zmiana ma zapewnić równowagę między potrzebami konsumentów a prawami pracowników. Warto jednak wiedzieć, że chociaż nowe przepisy weszły w życie to do Wigilii niejedno może się zmienić. Prezydent Andrzej Duda skierował część ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Kontrowersyjnym zapisem jest szczególnie wprowadzenie trzeciej niedzieli handlowej w grudniu.