Jak nie smażyć mielonych i schabowych? Oto największe błędy. Fot. 123RF / zdjęcie seryjne

Kotlety mielone i schabowe to klasyka polskiej kuchni, jednak często po usmażeniu są zbyt twarde i ociekające tłuszczem. Wiele osób popełnia błędy, które sprawiają, że zamiast soczystych i chrupiących, stają się ciężkostrawne i suche. Jak smażyć je lepiej? Oto sprawdzone metody, które pozwolą cieszyć się idealnym smakiem.

Jak smażyć mielone i schabowe? Takich błędów nie popełniaj

1. Kotlety mielone – dlaczego bywają twarde i tłuste? Mielone często wychodzą gumowate i nasiąknięte tłuszczem. Powodem może być zbyt intensywne wyrabianie mięsa, dodawanie zbyt małej ilości płynów lub używanie niewłaściwego tłuszczu do smażenia. Kolejnym błędem jest smażenie na zbyt mocno rozgrzanym oleju – wówczas kotlety przypalają się z wierzchu, a w środku pozostają surowe.

2. Jak smażyć mielone, by były soczyste i lekkie?

Dodaj wodę lub mleko do mięsa – sprawi to, że masa będzie wilgotniejsza. Nie wyrabiaj mięsa zbyt długo – wystarczy połączyć składniki do uzyskania jednolitej konsystencji. Stosuj odpowiednią panierkę – zamiast bułki tartej spróbuj obtoczyć je w mące lub pozostawić bez panierki. Smaż na średnim ogniu – dzięki temu mięso dobrze się usmaży, nie przypalając się z wierzchu. Alternatywa dla smażenia – spróbuj piec kotlety w piekarniku w 180°C przez 25-30 minut, co znacznie zmniejszy ilość tłuszczu.

3. Kotlety schabowe – dlaczego są twarde i nasiąknięte tłuszczem? Schabowe często są przesuszone, ponieważ mięso jest zbyt cienko rozbite, smażone zbyt długo lub na zbyt niskiej temperaturze. Problemem może być również panierka, która wchłania nadmiar tłuszczu i staje się ciężkostrawna.

4. Jak smażyć schabowe, by były soczyste i lekkie?

Nie rozbijaj mięsa zbyt cienko – optymalna grubość to około 1 cm. Moczenie w mleku lub maślance – schab stanie się bardziej kruchy i soczysty. Używaj jasnej bułki tartej – ciemna może wchłonąć za dużo tłuszczu. Smaż na rozgrzanym tłuszczu, ale nie na maksymalnym ogniu – temperatura powinna wynosić około 170-180°C. Nie dociskaj kotletów łopatką podczas smażenia – wtedy wypływają z nich soki i stają się suche.

5. Pieczenie zamiast smażenia – zdrowsza alternatywa Dla osób, które chcą uniknąć smażenia, świetnym rozwiązaniem jest pieczenie kotletów w piekarniku. Wystarczy ułożyć je na kratce lub papierze do pieczenia, skropić niewielką ilością oleju i piec w 200°C przez około 20-25 minut.