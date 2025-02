Jak długo można mrozić mięso, warzywa i owoce? Po pewnym czasie mogą nam zaszkodzić Fot. GARO/PHANIE

Reklama.

Przechowywanie surowych produktów w lodówce to jedynie rozwiązanie tymczasowe, dlatego większość z nas decyduje się na późniejsze zamrażanie mięs, warzyw i owoców. Niestety, nawet w takiej formie po pewnym czasie mogą stać się niezdatne do spożycia. Wieloletnia hibernacja jest możliwa tylko w filmach science-fiction.

Najdłużej w zamrażarce mogą być przechowywane właśnie warzywa i owoce – nawet przez rok. Z kolei najkrótszy czas dotyczy mięsa mielonego i drobiu, ponieważ zawierają one duże ilości tłuszczów nienasyconych, które łatwo ulegają utlenianiu.

Reklama.

Jak długo można mrozić mięso, warzywa i owoce? Po tym czasie mogą nam zaszkodzić

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łobzie przygotowała specjalną ściągawkę, ułatwiającą kontrolowanie tych terminów.

Warzywa i owoce – do roku Wołowina i cielęcina – do 8 miesięcy Wieprzowina – do 6 miesięcy Kotlety schabowe – do 6 miesięcy Gulasz – do 6 miesięcy Mięso drobiowe – do 3 miesięcy Mięso mielone – do 2 miesięcy Ryby słodkowodne – od 3 do 4 miesięcy

Na mrożone mięso i ryby powinniśmy szczególnie uważać, ponieważ ich okres przydatności jest stosunkowo krótki i łatwo go przeoczyć, zwłaszcza jeśli rzadko zaglądamy do zamrażarki. Dobrym rozwiązaniem jest oznaczanie zamrożonych produktów karteczkami z datą – w przeciwnym razie mogą one stracić na jakości i smaku.

Reklama.

Pod żadnym pozorem nie należy ponownie zamrażać rozmrożonej już żywności. Po wyjęciu z zamrażarki powinna ona zostać jak najszybciej spożyta, w przeciwnym razie istnieje ryzyko zatrucia pokarmowego.

– Żywność zawiera mikroorganizmy, które są obecne zarówno w mięsach, jak i warzywach. Podczas zamrożenia zostają one "uśpione", a po rozmrożeniu "budzą się" i stają aktywne. Jeśli więc ponownie chcemy zamrozić mięso, narażamy się na zatrucie pokarmowe – wyjaśniała Anna Englisz, doradca żywieniowy z Setpoint w audycji "W cztery oczy" na antenie Czwórki.

Reklama.

W czym przechowywać zamrożone jedzenie? Są różne sposoby, nie tylko pudełko po lodach

"Zamrożoną żywność należy przechowywać w odpowiednich, szczelnie zamkniętych pojemnikach lub woreczkach foliowych (są np. woreczki nadające się idealnie do mrożenia np. dania z sosem, do których dołączone są specjalne zamknięcia). W przypadku pojemników mamy do wyboru wiele rozmiarów i kształtów. Pojemniki wykonane są z tworzywa lub szkła" – doradza sanepid.