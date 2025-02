Do dziś "Kasztanowy ludzik" jest uważany za jeden z najlepszych seriali nordic noir (również przez polskich widzów ). W agregatorze Rotten Tomatoes uzyskał aż 100 procent od krytyków (na podstawie dziewięciu recenzji), co oznacza zupełny brak negatywnych opinii. Na Filmwebie ma ocenę 7,2/10, a na IMDb – 7,6/10.

O czym jest "Kasztanowy ludzik"? To duński serial kryminalny

Sprawą zajmuje się doświadczona policjantka Naia Thulin (Danica Curcic), której partneruje nowy w zespole Mark Hess z Europolu, który tymczasowo wraca do Kopenhagi (Mikkel Følsgaard). W tym samym czasie znika córka wpływowej polityczki, co śledczy zaczynają łączyć z kasztanowym mordercą. Niestety ofiar jest coraz więcej...

Sześcioodcinkowy duński serial oferuje wszystko, co kochamy w skandynawskich kryminałach i nie pozwala widzowi oderwać się od ekranu. Mroczny klimat, trzymająca w napięciu akcja i zaskakujące zwroty akcji sprawiają, że każdy odcinek ogląda się z zapartym tchem. Twórcy serialu doskonale budują napięcie, a widzowie do samego końca nie są pewni, kto jest mordercą. Świetni są również główni bohaterowie, których relacja jest niejednoznaczna, pełna napięć i emocji.

Gdzie oglądać "Kasztanowego ludzika"?

Serial "Kasztanowy ludzik" to produkcja Netfliksa i można go oglądać na tej platformie. Dobra wiadomość? Potwierdzono drugi sezon! Premiera w 2026 roku, a do obsady (w której powrócą m.in. Danica Curcic i Mikkel Boe Følsgaard) dołączą Katinka Lærke Petersen i Sofie Gråbøl, gwiazda klasyka gatunku "The Killing".