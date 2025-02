Błąd kancelarii Dudy. Literówka, która stała się hitem

Tym razem jednak wzrok przyciągał nie gość programu wPolsce24 , a sposób, w jaki go przedstawiono. Choć pracownicy usunęli wpis z niefortunną grafiką, nie trzeba było długo czekać, by w sieci zaczęły krążyć zrzuty ekranu oprawione różnymi komentarzami.

Internauci pozostali bezlitośni. "Na miejscu Beaty obraziłabym się i zrezygnowała z doradzania.", "Zmieniła nazwisko, żeby uniknąć odpowiedzialności – sprytnie", "Polonistka tego, kto to pisał, strzeliła sobie w głowę", "To ta od Saskiej Kempy?" – to tylko niektóre z kreatywnych komentarzy, które pojawiły się na platformie X.