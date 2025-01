"Wednesday" z Jenną Ortegą i nie tylko. Oto jakie seriale wyjdą w 2025 roku (LISTA) Fot. materiał prasowy / Netflix

Yellowjackets, 3 sezon

Kadr z serialu "Yellowjackets" Fot. materiał prasowy / Showtime

Premiera: 14 lutego 2025

Fabuła "Yellowjackets" skupia się na losach licealnej drużyny piłkarek z New Jersey, które lecą na krajowe zawody na drugi koniec kraju. Niestety lot kończy się tragedią, a samolot rozwala się gdzieś w środku dziczy. Ocalałe uczennice muszą przetrwać na bezludziu aż dziewiętnaście miesięcy. Scenariusz skacze między przeszłością a teraźniejszością, oferując nam nutkę czarnej komedii, mocnych motywów w stylu kanibalizmu i dużo feministycznej energii.

W trzecim sezonie, który rozegra się tuż po śmierci Natalie (Juliette Lewis), powrócą: Melanie Lynskey ("Nie patrz w górę"), Christina Ricci ("Rodzina Addamsów"), Sophie Thatcher ("Heretic"), Ella Purnell ("Arcane"), Sophie Nélisse ("Złodziejka książek"), Lauren Ambrose ("Sześć stóp pod ziemią") oraz Elijah Wood ("Władca Pierścieni")

Biały Lotos, 3. sezon

Kadr z serialu "Biały Lotos" Fot. materiał prasowy / Max

Premiera: 16 lutego 2025

"Biały Lotos" autorstwa Mike'a White'a, który dzieje się w sieci luksusowych kurortów o nazwie The White Lotus, to wielki hit HBO i Max. Pierwszy sezon antologii rozgrywał się na Hawajach, drugi na Sycylii, a trzeci zaprowadzi nas do Tajlandii. 8-odcinkowa satyra społeczna ukaże wydarzenia z życia gości hotelu i jego personelu na przestrzeni tygodnia.

Jennifer Coolidge ("American Pie") w resorcie nie spotkamy, za to natkniemy się na takie gwiazdy jak Walton Goggins ("Fallout"), Aimee Lou Wood ("Sex Education"), Jason Isaacs (filmowa seria "Harry Potter"), Parker Posey ("Party Girl"), Sarah Catherine Hook ("Okrutne intencje"), Patrick Schwarzenegger ("Schody"), Lisa z girlsbandu Blackpink, Michelle Monaghan ("Detektyw") i Natasha Rothwell ("Wonka").

1923, 2. sezon

Kadr z serialu "1923" Fot. materiał prasowy / Paramount+

Premiera: 23 lutego 2025

"1923" jest prequelem sagi "Yellowstone" o rodzinie Duttonów z Montany, który opowiada o latach poprzedzających Wielki Kryzys. Helen Mirren, laureatka Oscara za rolę Elżbiety II w dramacie biograficznym "Królowa", odgrywa Carę Dutton, zaś Harrison Ford, odtwórca Hana Solo i Indiany Jonesa, występuje jako Jacob Dutton, patriarcha rodu. "Okrutna zima niesie ze sobą nowe wyzwania dla rancza Jacoba i Cary" – brzmi zapowiedź drugiego sezonu.

W westernie stworzonym przez Taylor Sheridan ("Landman: Negocjator") zagrali Brandon Sklenar ("It Ends with Us"), Jarome Flynn ("Gra o tron"), Robert Patrick ("Terminator 2"), Julia Schlaepfer ("Charlie mówi") i Isabel May ("Władcy przestworzy").

Daredevil: Born Again

Charlie Cox w serialu "Daredevil: Born Again" Fot. materiał prasowy / Max

Premiera: 4 marca 2025

"Daredevil: Born Again" śledzi losy niewidomego prawnika Matta Murdocka z komiksów Marvela, który prowadzi podwójne życie jako Daredevil, superbohater o wyostrzonym zmyśle słuchu i talencie do robienia imponujących akrobacji. W nadchodzącym serialu zamaskowany strażnik spotka na swej drodze szefa mafii Wilsona Fiska znanego lepiej jako Kingpin.

Tytułową rolę ponownie powierzono Charliemu Coksowi ("Gwiezdny pył"). W pozostałych kreacjach obsadzono Vincenta D'Onofrio ("Full Metal Jacket"), Margaritę Levievę ("Prawnik z Lincolna"), Jona Bernthala ("The Walking Dead") i Debrah Ann Woll ("Czysta krew").

The Last of Us, 2. sezon

Bella Ramsey w serialu "The Last of Us" Fot. materiał prasowy / Max

Premiera: kwiecień 2025

Przerażające klikacze powrócą na mały ekran już w kwietniu. W drugim sezonie "The Last of Us" zobaczymy pokłosie decyzji Joela, który w finale poprzedniej odsłony powstrzymał Świetliki przed opracowaniem szczepionki przeciwko pasożytniczemu grzybowi z rodzaju Cordyceps, zabijając chirurgów i zabierając nieprzytomną Ellie ze szpitala w Salt Lake City. Scenariusz sequela powstał na podstawie drugiej części gry wideo od Naughty Dog.

Do Pedra Pascala ("Gladiator II") i Belli Ramsey ("Gra o tron") dołączą w nadchodzącym sezonie Isabela Merced ("Obcy: Romulus"), Catherine O'Hara ("Beetlejuice Beetlejuice") i Jeffrey Wright ("Westworld").

Andor, 2. sezon

Diego Luna w serialu "Andor" Fot. materiał prasowy / Disney

Premiera: 22 kwietnia 2025

"Andor", najdojrzalsza produkcja w dorobku uniwersum "Gwiezdne wojny", opowiada o początkach znanej z trylogii George'a Lucasa Rebelii i jej walce z Galaktycznym Imperium. Twórcą serialu jest Tony Gillroy, który napisał scenariusz do rewelacyjnego "Łotra 1". W finałowym sezonie hitu Disney+ większość bohaterów czeka droga bez powrotu, a iskra buntu na planecie Ferrix spowoduje śmiertelny efekt domina.

W roli szpiega ruchu oporu znów zobaczymy Diego Lunę ("I twoją matkę też"). W obsadzie wymieniono następujące nazwiska: Kyle Soller ("Bodies"), Stellan Skarsgård ("Diuna: Część druga"), Denise Gough ("Córka boga"), Adria Arjona ("Mrugnij dwa razy") i Genevieve O'Reilly ("Susza"). Forest Whitaker ("Ostatni król Szkocji") i Ben Mendelsohn powrócą jako Saw Gerrera i Orson Krennic.

Alien: Earth

Kadr z serialu "Alien: Earth" Fot. materiał prasowy / FX

Premiera: lato 2025

Uniwersum "Obcego" rozrasta się. "Alien: Earth" to długo wyczekiwany serial osadzony na Ziemi, który – jeśli wierzyć pogłoskom – ma koncentrować się przede wszystkim na wątku zacierania się granicy między człowieczeństwem a sztuczną inteligencją. Główną bohaterką będzie "meta-człowiek" o imieniu Wendy. "Kiedy tajemniczy statek kosmiczny rozbija się na Ziemi, młoda kobieta i grupa żołnierzy taktycznych dokonuje makabrycznego odkrycia" – czytamy w opisie. Czy przerażający ksenomorf zagości na srebrnym ekranie? Tak!

Za kamerą horroru science fiction stanie Noah Hawley ("Fargo"). Na pokład jego statku wsiedli Timothy Olyphant ("Deadwood"), Alex Lawther ("The End of the F***ing World"), Sydney Chandler ("Nie martw się, kochanie") i Samuel Blenkin ("Czarne lustro").

Rycerz Siedmiu Królestw

Peter Claffey w serialu "Rycerz Siedmiu Królestw" Fot. materiał prasowy / Max

Premiera: druga połowa 2025

"A Knight of the Seven Kingdoms" na podstawie "Opowieści z Siedmiu Królestw" pióra George'a Martina rozgrywa się około 100 lat przed wydarzeniami ukazanymi w "Grze o tron". Bohaterami 6-odcinkowego serialu są idealistyczny rycerz Duncan Wysoki i jego mały, łysy giermek o przezwisku Jajo. Po tzw. Tańcu Smoku, który opisuje "Rodu smoka", potężny ród Targaryen stracił swoich latających kompanów, a niektórzy jego członkowie postradali zmysły.

Wednesday, 2. sezon

Jenna Ortega w serialu "Wednesday" Fot. materiał prasowy / Netflix

Premiera: 2025

"W tym sezonie podróż Wednesday jest mroczniejsza i bardziej złożona. Bohaterka kluczy między rodziną, przyjaciółmi, nowymi tajemnicami i starych przeciwnikami. A wszystko to w trakcie nauki w Nevermore" – zdradzili showrunnerzy drugiego sezonu "Wednesday" serwisu Netflix.

"Entertainment Weekly" ogłosiło, że w kontynuacji losów ponurej Addamsówny wystąpi niezwykła Lady Gaga ("Narodziny gwiazdy"). W nowych odcinkach Jennie Ortedze ("Krzyk") i Emmie Myers ("Minecraft") towarzyszyć będą również m.in. Steve Buscemi ("Big Lebowski"), Billie Piper ("Doktor Who"), Noah Taylor ("Moja łodź podwodna") oraz Haley Joel Osment ("Szósty zmysł").

