Wakacje all inclusive coraz droższe

All inclusive, choć wyśmiewane, stale przyciąga Polaków. To jedna z najpopularniejszych form wypoczynku, ponieważ zapewnia urlop wolny od jakichkolwiek trosk. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku za takie wczasy trzeba będzie zapłacić przynajmniej kilkaset złotych więcej.

Turcja, Bułgaria i inne kraje podnoszą ceny all inclusive

Zmiany cen wyjazdów na all inclusive w biurach podróży regularnie śledzi Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata, a kolejne raporty publikuje "Rzeczpospolita". Monitorowane ceny dotyczą wyjazdów między 4 a 10 sierpnia 2025 roku, czyli w szczycie sezonu wakacyjnego.

Wnioski z najnowszego badania nie są najlepsze dla turystów. Średnia cena z tygodnia na tydzień wzrosła o 27 zł. Jednak kiedy spojrzymy na poszczególne kierunki, różnice są już znacznie bardziej bolesne. Najwięcej podrożały wczasy w Portugalii (+319 zł), a na dalszych miejscach znalazły się grecki Półwysep Chalcydycki (+117 zł) i tunezyjska Dżerba (+90 zł).

Więcej trzeba zapłacić także za urlop w czterech z pięciu ulubionych kierunków Polaków. 4872 zł kosztuje teraz tygodniowe all inclusive w Turcji (35 zł więcej niż przed tygodniem i aż 210 zł więcej niż przed rokiem). 5347 zł kosztuje średnio urlop w Grecji (+40 zł w skali tygodnia, ale -21 zł w porównaniu do 2024 roku).

Do 5596 zł wzrosła natomiast cena wczasów na Wyspach Kanaryjskich (+4 zł w skali tygodniowej i +48 zł w porównaniu z 2024 rokiem). Bułgaria to natomiast wydatek na poziomie 3832 zł (odpowiednio +48 zł i +167 zł).

All inclusive w Egipcie opiera się ogólnemu trendowi

Spośród pięciu ulubionych państw Polaków na all inclusive podwyżkom przed tygodniem oparł się jedynie Egipt. Wypoczynek na Półwyspie Synaj staniał o 105 zł, a w Hurghadzie o 36 zł. Dzięki temu średnia cena za tygodniowego all inclusive w tym kraju wynosi 3786 zł. W skali tygodniowej jest ona o 54 zł niższa. W porównaniu do analogicznego okresu w 2024 roku mówimy jednak o podwyżce na poziomie 82 zł.

