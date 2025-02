Polsat pokaże w czwartek kultowy film. Streep zagrała w nim jedną z najlepszych ról

Już za kilka dni na Polsacie będzie można obejrzeć kultowy komediodramat z 2006 roku – "Diabeł ubiera się u Prady." To jeden z najbardziej stylowych filmów w historii kina, a Meryl Streep w roli charyzmatycznej Mirandy Priestly skradła show, za co otrzymała nominację do Oscara. Pełna błyskotliwego humoru, ale i gorzkich refleksji opowieść o świecie mody zachwyca do dziś. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji go zobaczyć, to doskonały moment, by nadrobić ten kinowy przebój.