Autor rankingu Jordan Ruimy zauważa również, że "kluczowym wydarzeniem w tej dekadzie jest rosnąca popularność streamingu, która zaszkodziła kinowej dystrybucji i znacząco ograniczyła liczbę dramatów skierowanych do dorosłych, jakie są realizowane przez studia". "Do końca dekady sytuacja ta prawdopodobnie tylko się pogorszy" – prognozuje.

Najlepsze filmy lat 20. XXI (do tej pory) według krytyków

Redaktor World of Reel zapytał 100 krytyków, jaki jest najlepszy film lat 20. XX wieku (do tej pory). Pierwsze miejsce zajął, bez zaskoczenia, "Oppenheimer" Christophera Nolana, który o dwa głosy wyprzedził "Tár" w reżyserii Todda Fielda z Cate Blanchett, a o cztery – oscarowe "Wszystko wszędzie naraz" autorstwa duetu The Daniels.

Co ciekawe "Anora" Seana Bakera, która weszła do amerykańskich kin zaledwie w październiku, uplasowała się na 13. miejscu, zdobywając 8 głosów. Był to zdecydowanie najczęściej wybierany film 2024 roku w zestawieniu, który wyprzedził takie tytuły jak "Diuna: Część druga" (5 głosów), "Substancja" (4 głosy), "Close Your Eyes" (4 głosy), "W blasku ekranu" (4 głosy), "Bestia" (4 głosy) i "The Brutalist" (3 głosy). Dodajmy, że niektóre filmy są z 2023 roku, ale w USA miały premierę w ciągu ostatnich 12 miesięcy.