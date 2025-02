Demi Moore powalczy o Oscara za tę rolę. Oto gdzie obejrzycie "Substancję"

"Substancja" Coralie Fargeat zdobyła pięć nominacji do Oscara, w tym w kategorii "najlepszy film". O prestiżową statuetkę powalczy również Demi Moore, która w wielkim stylu powróciła do Hollywood w roli zdesperowanej ex-gwiazdy. Nominowany do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej body horror obejrzycie już na VOD.