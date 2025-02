Fot. Macall Polay / Associated Press / East News

Za kamerą "Kompletnie nieznanego" stanął James Mangold, twórca "Spaceru po linie", remake'u "3:10 do Yumy" i "Przerwanej lekcji muzyki". Wtedy ogłoszono też, że wytwórnia The Picture Company obsadziła w roli Boba Dylana jednego z najbardziej obiecujących aktorów młodego pokolenia, czyli Timothéego Chalameta , który zachwycił występem w dramacie "Tamte dni, tamte noce" Luki Guadagnino oraz jako Paul Atryda w "Diunie" Denisa Villeneuve'a.

Biografia o legendzie folk rocka i mistrzu pieśni protestu zabiera widza do Nowego Jorku lat 60., gdzie 19-letni gwiazdor rozwija swoją karierę muzyczną i podejmuje kontrowersyjną wówczas decyzję o zmianie gitary akustycznej na gitarę elektryczną. W dzielnicy Greenwich Village nawiązuje współpracę z innymi ikonami. Poznaje m.in. Johnny'ego Casha i Joan Baez.

Gdzie obejrzeć na VOD film "Kompletnie nieznany" z Timothéem Chalametem?

Światowa premiera "Kompletnie nieznanego" odbyła się 10 grudnia 2024 roku w Los Angeles. Po dwóch miesiącach biografia Boba Dylana wyląduje na VOD. Dzieło Mangolda, które jest nominowane do nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, zagości 25 lutego w bibliotece serwisów oferujących możliwość wypożyczenia lub kupna filmów. Znajdziemy je m.in. w usłudze Google Play.

Odtwórca kultowego muzyka spędził aż pięć lat na przygotowaniach do roli w "Kompletnie nieznanym". Współpracował z trenerami, którzy pomogli mu uzyskać charakterystyczny dla Dylana głos. Na potrzeby biografii Chalamet zaśpiewał ponad 40 utworów.

Początkowo Mangold miał wykorzystać studyjne nagrania autora "Mr. Tambourine Man" i "The Times They Are A-Changin'", ale gdy usłyszał, jak śpiewa gwiazdor "Diuny", aż poczuł ciarki.