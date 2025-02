Drugi sezon "The Last of Us" dostał datę premiery Fot. Kadr z "The Last of Us"

"The Last of Us" to jeden z największych hitów platformy Max ostatnich lat. Serial, będący adaptacją kultowej gry studia Naughty Dog, odniósł ogromny sukces, zdobywając dwa lata temu aż osiem nagród Emmy, czyli telewizyjnych odpowiedników Oscarów. Udowodnił też, że naprawdę można stworzyć dobrą produkcję na podstawie gry wideo.

Fabuła tej postapokaliptycznej produkcji opowiada o próbie odbudowy świata po wyniszczającej pandemii pasożytniczego grzyba z rodzaju Cordyceps. Wśród ocalałych znajduje się Joel – przemytnik, który dostaje zadanie przewiezienia Ellie, nastolatki odpornej na zakażenie, do szpitala w Salt Lake City, gdzie ukrywają się Świetliki – antyrządowa organizacja badająca możliwości stworzenia lekarstwa.

W miarę upływu czasu między Joelem a Ellie tworzy się głęboka więź przypominająca relację ojca i córki. W kulminacyjnym momencie poprzedniego sezonu Joel, nie mogąc pogodzić się z myślą o poświęceniu dziewczyny dla dobra nauki, podejmuje drastyczną decyzję – eliminuje personel placówki i ratuje nieprzytomną Ellie. Gdy ta odzyskuje przytomność, przekonuje ją, że badania nie przyniosły żadnych rezultatów, a stworzenie szczepionki okazało się niemożliwe.

Kiedy 2. sezon "The Last of Us"? Premiera już 14 kwietnia

Drugi sezon "The Last of Us" rozpoczyna się pięć lat po wydarzeniach z pierwszej serii. Ellie i Joel starają się odnaleźć w nowej rzeczywistości, wierząc, że najgorsze już minęło. Jednak przeszłość nie daje o sobie zapomnieć, a świat, z którym muszą się zmierzyć, okazuje się jeszcze bardziej niebezpieczny i nieprzewidywalny niż ten, który pozostawili za sobą. Na horyzoncie pojawi się też żądna zemsty Abby, córka chirurga, który zginął w nalocie na szpital w Salt Lake City...

W obsadzie drugiego sezonu, który opiera się na grze "The Last of Us Part II", zobaczymy ponownie Pedro Pascala jako Joela, Bellę Ramsey w roli Ellie, Gabriela Lunę jako Tommy'ego i Rutinę Wesley jako Marię.

W serialu zadebiutują Kaitlyn Dever jako Abby, Isabela Merced jako Dina, Young Mazino jako Jesse, Ariela Barer jako Mel, Tat Gabrielle jako Nora, Spencer Lord jako Owen, Danny Ramirez jako Manny i Jeffrey Wright jako Issac. Gościnnie w serialu pojawi się także Catherine O’Hara, gwiazda "Kevina samego w domu", "Soku z żuka", "Beetlejuice Beetlejuice" i "Schitt's Creek".

Nowy sezon produkcji HBO Original będzie składał się z siedmiu odcinków. Pierwszy z nich zobaczymy już 14 kwietnia w serwisie Max, następne odcinki będą miały premierę co tydzień. "The Last of Us" będzie można oglądać także w każdy poniedziałek o godz. 20.00 na antenie HBO.

