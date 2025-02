O czym jest "Sherlock"? Serial zrobił gwiazdy z Benedicta Cumberbatcha, Martina Freemana i Andrew Scotta

Przeniesienie akcji z przełomu XIX i XX wieku do współczesności nie jest na pierwszy rzut oka niczym oryginalnym. W końcu to samo zrobili twórcy innego serialu o Sherlocku Holmesie, czyli amerykańskiego "Elementary". Moffat (również showrunner kilku sezonów "Doktora Who") oraz Gatiss wiedzieli jednak, co robią i zdumiewająco zgrabnie wpletli twórczość Doyle'a ze współczesną Wielką Brytanią, udowadniając, że na uniwersum wiktoriańskiego detektywa znają się, jak mało kto.