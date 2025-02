"Soap nails" to moda na nauralność. Trend mydlanych paznokci podbija serca Polek

Agnieszka Miastowska

T o, że naturalność znowu jest modna zawsze jest dobrą wiadomością. To właśnie dzieje się w świecie kosmetyki – mowa o „soap nails”. To stylizacja na paznokcie inspirowana wyglądem mydlanej piany, która odznacza się świeżością i delikatnością. Chociaż do niedawna wśród najmodniejszych zdobień dominowały wyraziste kolory i bogate wzory, to właśnie „mydlane paznokcie” udowadniają, że mniej znaczy więcej.